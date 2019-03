Brasile, la Roma ha preso il giovane difensore Guedes del Santos

Globesportè riporta l'indiscrezione che la Roma avrebbe praticamente preso dal Santos, senza diritto ad alcun indennizzo, il difensore centrale della Primaverà Matheus Guedes. Il giocatore che ha 19 anni ed è alto 1,94, non ha ancora mai giocato in prima squadra, ha già un impegno con la Roma, che cercherà di fargli fare le visite mediche nella capitale italiana ad aprile, e poi lo metterà sotto contratto da luglio, magari sperando che il ragazzo non si riveli un 'oggetto misteriosò come il francese Bianda, francese arrivato a Trigoria l'estate scorsa e anche lui difensore centrale. Guedes, che a 16 anni aveva firmato il suo primo contratto (triennale) con il Santos, ha una clausola rescissoria di 50 milioni di reais, pari circa 11 milioni e mezzo di euro, che però è valida solo per i club brasiliani. Quindi può partire a zero per l'estero, e approfittando proprio di questo il ragazzo, che alla Roma sarebbe stato segnalato da Aldair, dovrebbe sottoscrivere a breve un accordo quadriennale con la squadra giallorossa. Intanto cercherà di capire se può ottenere il passaporto portoghese, che ne permetterebbe il tesseramento come comunitario.

