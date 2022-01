Bonucci per un guaio muscolare, Juventus in emergenza difensiva: Rugani in preallarme

Emergenza in difesa per la Juventus, a tre giorni dalla ripresa del campionato contro il Napoli. Oltre all’assenza di Chiellini positivo, Allegri difficilmente potrà contare su Bonucci, in forte dubbio per un affaticamento muscolare. “Il difensore nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni” si legge nel comunicato ufficiale. Contro il Napoli si scalda Rugani per affiancare de Ligt al centro della difesa.