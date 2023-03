Bologna-Lazio, probabili formazioni: Sarri recupera anche Cataldi ma pensa a Vecino in cabina di regia

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Bologna, sfida fondamentale per proseguire la corsa Champions. Per Sarri sarà infatti determinante proseguire la striscia positiva e ritrovare il sorriso dopo il brutto ko subito in rimonta contro l’AZ in Conference League. Nonostante le assenze di due titolarissimi come Immobile e Marusic, il tecnico pretenderà il massimo dai suoi calciatori, perlopiù davanti a oltre 3500 tifosi presenti al Dall’Ara.

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Nel pomeriggio odierno Sarri ha ritrovato anche Cataldi dopo il rientro di Casale di ieri. In base alle prove tattiche della rifinitura e nonostante le carte mischiate, tra i pali del suo 4-3-3 tornerà Provedel. Davanti a sé ci sarà un ballottaggio in meno visto che Marusic (anche oggi gestito) è squalificato. Al suo posto sull’out destro ci sarà Lazzari, mentre Hysaj procede verso l’ennesima presenza a sinistra. Al centro Romagnoli tornerà dal 1’, mentre al suo fianco Casale è favorito su Patric. A centrocampo, con Cataldi non al massimo, Sarri dovrebbe puntare di nuovo su Vecino regista con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. Tutto confermato infine in attacco. Con Immobile out, Felipe Anderson da falso nueve sarà affiancato da Pedro e Zaccagni.

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All.: Thiago Motta.

Indisponibili: Bagnolini, Dominguez.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Immobile.

Diffidati: Cataldi, Vecino.

Squalificati: Marusic.