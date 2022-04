Bodo-Roma, Knutsen sferra un pugno a Nuno Santos: indaga la Polizia norvegese

Prima la lite, poi la violenza. Il tecnico del Bodo Knutsen avrebbe sferrato un pugno al preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos che come racconterà l'allenatore norvegese lo ha provocato. Un gesto d’ira reso pubblico dal capitano della Roma Lorenzo Pellegrini: «Il loro allenatore ha cominciato a dire qualcosa al nostro preparatore dei portieri e poi lo ha aggredito in maniera forte. Questo dispiace perché noi siamo venuti qui con tutto il rispetto per noi e la competizione. Atti così sono un insulto alla Roma». L’aggressione è avvenuta nel tunnel che porta agli spogliatoi, il fatto non è stato smentito e le forze dell’ordine norvegesi stanno indagando e ascoltando i testimoni della vicenda. Potrebbero partire denunce penali, inoltre, la Uefa può comminare una lunga squalifica all’allenatore che a questo punto, potrebbe non essere in panchina nella gara di ritorno all’Olimpico prevista giovedì prossimo: « Non c’è stato molto fair play. Sono venuti con un “atteggiamento” diverso in questa partita. L’assistente si comportava come un pazzo. Mi ha insultato prima della partita e ha continuato a farlo per tutta la gara. C’è così poco fair play che può interferire con il mio lavoro. Un modo di comportarsi speciale che non avevo mai visto prima», ha detto Knutsen.