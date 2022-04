Mourinho: «Passeremo noi». Pelelgrini: «Noi aggrediti dal tecnico del Bodo: non vediamo l'ora di giocare il ritorno»

«I due gol sono uno su palla inattiva e l'altro assolutamente ridicolo. La cosa che mi preoccupa di più è l'infortunio di Mancini: è preoccupante, perché dovuto a un campo di plastica». Così Jose Mourinho, intervistato da Sky Sport al termine di Bodo Glimt-Roma. «Il secondo tempo - aggiunge riferendosi alla gara di ritorno - lo giocheremo con la nostra gente e mi sento favorito per conquistare le semifinali. C'è totale fiducia nei giocatori, nello stadio e nell'appoggio della nostra gente. Giocheremo contro una squadra difficile, ma sono sicuro che avremo un buon arbitro e un buon assistente. A Roma nella partita dei gironi ci sono stati negati due rigori, oggi ci sono stati un paio di fuorigioco dubbi». Poi una battuta su Pellegrini: «deve fare di più».

Proprio Pellegrini lancia il guanto di sfida per il ritorno: «Non vedo l'ora di giocare giovedì e di fare bene per noi sarà una battaglia sia per come sono andate le partite con loro sia per come si sono comportati qui con noi. Noi siamo arrivati qui con il massimo del rispetto, nel migliore dei modi e loro si sono comportati veramente male con noi. Addirittura il loro allenatore ha aggredito il nostro preparatore dei portieri Nuno. Penso che questo sia un grande insulto alla competizione Europea, vista in tutto il mondo e questa è veramente una cosa spiacevole. Soprattutto è un grande insulto alla Roma e ai romani, quindi credo che giovedì prossimo oltre ad essere una partita che ci può far andare in semifinale penso che questa partita non la giocheremo in 11 ma veramente in tanti".»