Bobo tv, ecco chi sono i sostituti di Adani, Cassano e Ventola: Vieri sceglie due youtuber

Una nuova era è pronta a partire, per la Bobo Tv. Per la prima volta questa sera il celebre canale Twitch andrà in onda senza Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola. L'addio dei tre era stato annunciato settimana scorsa da Christian Vieri, che aveva annunciato il lancio, a partire proprio da questa settimana, di un nuovo format con un coinvolgimento maggiore degli utenti.

Bobo Tv, l'annuncio di Vieri: «Grazie a Cassano, Adani e Ventola, ma da oggi ci sarò solo io»

Bobo Tv, chi sono i due youtuber

A poche ore dal nuovo corso, Vieri ha anche svelato chi sarà con lui in diretta: si tratta dei due youtuber Gabboman e Fabio.

I due sono tifosi della Roma e diventati noti nel mondo giallorosso per le loro esagerate reazioni durante le partite della squadra di Mourinho. La notizia è stata svelata in anteprima proprio dai due youtuber su Instagram, e ripostata poi da Vieri.