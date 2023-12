Benzema non si allena da due giorni con l'Al-Ittihad: cosa sta succedendo e perché potrebbe lasciare l'Arabia

In Arabia è scoppiato il vero e proprio caso Benzema. L'attaccante francese ha fatto perdere le sue tracce dall'Al Ittihad con le ultime sessioni di allenamento che sono state disertate da parte dell'ex Real Madrid. Karim, infatti, non si è allenato con i compagni né giovedì, né venerdì e a due ore dalla partita con l'Al Tai, secondo Al Riyadiya, non si avevano più notizie.

Al centro delle critiche

Dopo la sconfitta con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo per 5-2, il francese era stato criticato dai tifosi tanto da arrivare a chiudere i suoi account social. Al centro delle polemiche ci sono gli investimenti fatti per lui da parte del club e il rendimento avuto fino ad ora nonostante i 12 gol segnati in 20 partite. L'Al Ittihad è ora sesto a -25 dalla prima posizione.