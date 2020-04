Miro Klose sarà il vice di Flick al Bayern Monaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo incarico per Miro Klose. L'ex bomber della Lazio, attualmente alla guida dell'under 17 del Bayern Monaco, avrebbe trovato l'accordo con la società bavarese per essere il vice Flick. È stato lo stesso tecnico in sella alla prima squadra tedesca a volere l'attaccante al suo fianco. Una scelta dovuta all'enorme esperienza che Klose ha maturato negli oltre 20 anni di carriera tra serie A e Bundesliga. La scelta di Flick - che ha da poco rinnovato il suo contratto col Bayern - ha trovato pronta anche la società bavarese. Salihamidzic, ds del Bayern, si è messo subito a lavoro per trovare l'accordo economico con l'indimenticato attaccante biancoceleste. E questo, a quanto riporta la Bild, sarebbe già stato raggiunto. Un nuovo incarico per Miro quindi, che sicuramente aiuterà Flick nei movimenti offensivi della sua squadra. Da uno che ha segnato 339 gol in carriera non ci si può aspettare altro.