Australia, Bolt realizza una doppietta nella sua "prima" da titolare

Doppietta per Usain Bolt nell'amichevole che Central Coast Mariners, squadra con cui sta facendo uno stage, contro i Macarthur South West United, selezione dei migliori giocatori di seconda divisione dello stato del New South Wales. Il 're della velocità', vincitore di 8 medaglie olimpiche in carriera, è stato schierato dal primo minuto in attacco e nella seconda parte della gara ha ripagato la fiducia del tecnico segnando 2 delle 4 reti della formazione che milita nella A-League. La prima marcatura al 57' quando il giamaicano ha bruciato il difensore in marcatura con uno scatto superando il portiere con un diagonale dall'interno dell'area. Al 69' la seconda rete con Bolt è bravo a sfruttare una disattenzione difensiva per raddoppiare. Nei prossimi giorni arriverà la decisione del club che dovrà pronunciarsi sull'opportunità o meno di integrare Bolt con la squadra in vista della ripresa del campionato australiano fissata per il 19 ottobre.

Ultimo aggiornamento: 14:40

