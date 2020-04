Gli auguri social di Roma e Lazio per i 2773 anni della Città Eterna

Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo.



Per ora lo facciamo a distanza, ASSIEME 💛❤️



Auguri #Roma! pic.twitter.com/txYro1vC5o — AS Roma (@OfficialASRoma) April 21, 2020

Dal 1900 i tuoi figli.

Buon compleanno Roma, culla del nostro destino 🦅 pic.twitter.com/Rh2Cavvp6m — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 21, 2020

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli auguri, al tempo del coronavirus corrono sui social. Roma e Lazio unite per celebrare il Natale di Roma. Due tweet per festeggiare i 2273 anni della Città Eterna dalle sue due squadre, in eterna competizione ma oggi inevitabilmente unite. La Roma lascia la celebrazione alle parole della canzone di Antonello Venditti «Roma Roma (core de 'sta città)», cantata collettivamente da calciatori della squadra e normali tifosi. «Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, assieme. Auguri Roma!» è il messaggio.La Lazio si affida a un video che lascia vedere varie zone significative, e note a chiunque, della città, deserte da quasi due mesi, ma lungo un percorso che passando dal ponte della Musica arriva alla curva nord dell'Olimpico, e per finire immagini di gol della squadra. Il messaggio: «dal 1900 i tuoi figli. Buon compleanno Roma, culla del nostro destino».