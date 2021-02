Atletico Madrid, Joao Felix positivo al Covid-19. Champions a rischio

Joao Felix positivo al Covid-19. È la brutta notizia con cui si sono svegliati i tifosi dell'Atletico Madrid stamattina. A darne notizia è stato il club spagnolo, primo e dominatore assoluto della Liga: «Il nostro giocatore João Félix è stato sottoposto a un test PCR che ha dato esito positivo. L'attaccante resterà isolato in casa nel rigoroso rispetto delle raccomandazioni delle autorità sanitarie e del protocollo della Liga».

Joao Felix salterà sicuramente la prossima partita di campionato contro il Celta Vigo, ma a rischio c'è anche la Champions: i Colchoners di Simeone giocheranno l'andata degli ottavi di finale contro il Chelsea il 23 febbraio al Wanda Metropolitano, quindi tra venti giorni. Simeone spera che si negativizzi prima per potarlo riavere in allenamento e poterlo schierare in una delle partite più delicate della stagione.

