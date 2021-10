Domenica 24 Ottobre 2021, 14:26

A Gian Piero Gasperini e alla sua Atalanta non basta Ruslan Malinovsky per guadagnare i tre punti contro l'Udinese di Luca Gotti. Nel lunch match del Gewiss Stadium, vengono raggiunti nel finale da un colpo di testa di Beto sul primo palo che beffa sia l'ex Juan Musso, sia i bergamaschi, quasi certi di aver guadagnato il quarto posto, poco dopo tra l'altro dell'espulsione del tecnico piemontese per proteste.