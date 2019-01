L'Atalanta saluta Rigoni: il fantasista argentino torna allo Zenit

L'Atalanta annuncia attraverso il proprio sito web la risoluzione anticipata con lo Zenit San Pietroburgo - che ha ufficializzato ieri l'operazione - del prestito di Emiliano Rigoni. L'ala argentina con passaporto italiano era giunta dal club pietroburghese il 17 agosto scorso a titolo oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Avendo disputato già una partita coi russi il 9 agosto in Europa League a Minsk (più uno spezzone di Premier Liga il 4 contro l'Arsenal Tula) nel terzo turno di qualificazione, il giocatore non può vestire una terza maglia nei campionati Uefa e in quelli Fifa al netto di quanti iniziano nel nuovo anno solare. Coi nerazzurri, 12 presenze in A di cui la metà da titolare con 3 gol, la doppietta alla Roma (3-3) il 27 agosto e il 2-2 in casa del Milan il 23 settembre scorsi prima di essere

escluso dall'allenatore Gian Piero Gasperini dalla lista dei convocati contro Juventus e Sassuolo nelle ultime due giornate del girone d'andata. Rigoni, salutato con un “in bocca al lupo Emiliano!” sul portale del club bergamasco, non era tornato dalle vacanze di gennaio in patria dopo la concessione di un permesso.

