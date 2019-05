Gasperini: «Il sogno Champions è vicino ed è nato con l'eliminazione al preliminare di Europa League»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non centrare il traguardo domenica sera colsarebbe una delusione. Non dico che sarà un successo comunque vada». Alla vigilia del crocevia per la(che sarebbe prossimo a trasferirsi alla) non si accontenta della certezza di essere almeno inper la terza volta di fila: «Arrivo a pensare che essere andati fuori ai rigori a Copenaghen sia stata una fortuna. Diversamente sarebbe stato forse impossibile tirar fuori una stagione così - spiega l'allenatore dell'- La delusione cocente per aver mancato i gironi di Europa League quel 30 agosto ci ha dato la spinta: avendo una competizione infrasettimanale in più, non avremmo potuto fare la cavalcata che abbiamo fatto».Il tecnico nerazzurro è consapevole che la sua squadra sia padrona del suo destino: «C'è un po' di tensione alla vigilia, ma è di segno positivo. Siamo vicini alla meta, dobbiamo vincere per non dover badare ai risultati delle concorrenti - chiude -. A gennaio in un'intervista dissi che non avrei firmato per la sorella minore delle coppe e che ci avrei provato, me la sarei giocata: la parola Champions era comparsa nel titolo, io la posso dire adesso».