Atalanta, Gasperini: «Il divario con la Juventus è aumentato»

«L'Atalanta da qualche anno è da alta classifica, ma non a livello di Juventus e Inter. Anzi, chi è in cima aumenta costantemente il proprio divario con le inseguitrici: aver aggiunto Higuain, Ramsey e Rabiot non è poca cosa». Gian Piero Gasperini, alla vigilia dello scontro con la capolista, mette le mani avanti, anche per gli interrogativi sulla formazione: «Il punto interrogativo è su Muriel e Zapata: Luis è tornato solo giovedì mattina dopo un lungo viaggio, non l'ho visto benissimo, è un pò affaticato. Duvan ha lavorato benissimo nell'ultima settimana, per giocare deve essere molto convinto e non avere pensieri», spiega l'allenatore dell'Atalanta. Che fatica a trovare la chiave di interpretazione della sfida: «Miglior attacco contro miglior difesa? Abbiamo predisposizione a segnare anche alle grandi squadre, è quello che ci permette di raggiungere certi risultati. Purtroppo in fase offensiva ci mancano gli squalificati Ilicic e Malinovskyi».

