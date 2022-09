Roma, Mourinho bestia nera di Gasperini: Atalanta all’Olimpico per sfatare il tabù

Roma-Atalanta è il primo vero scontro diretto della stagione. Vincerlo per i giallorossi (a quota 13 in classifica) significherebbe sorpassare la prima (14) e guardare Milan-Napoli -entrambe a 14- con grande interesse. Ma c’è dell’altro, una sfida nella sfida: Mourinho contro Gasperini. Il tecnico italiano non ha mai battuto in carriera lo Special One. Sono sette le volte che si sono incontrati (sei in campionato, una in coppa Italia), la prima nel 2008 in un Inter-Genoa finito 0-0, l’ultima lo scorso anno in un Roma-Atalanta concluso 1-0 (in totale 5 vittorie per Mou e 2 pareggi). Ma la più clamorosa è stata la gara d’andata giocata a Bergamo in cui Abraham e compagni sono partiti da sfavoriti e, invece, hanno ribaltato i pronostici realizzando un 4-1 che ha scosso la Dea.

È stata la prima vittoria (vera) contro una big dopo tanto tempo, una partita che avrebbe potuto dare il via alla corsa dei giallorossi in campionato, se non fosse stato per la successiva gara contro la Sampdoria terminata 1-1. Domani la Roma avrà l’opportunità di riconquista la vetta, sarà sorretta da oltre 60mila persone all’Olimpico e dai quattro tenori Pellegrini, Abraham, Zaniolo e Dybala. Una formazione nettamente superiore a quella dello scorso anno e un organico all’altezza dei primi quattro posti. Se Mourinho si confermerà bestia nera di Gasp, allora Roma recupererà alcune delle certezze perse a Udine e Razgrad.