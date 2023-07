Gasperini, le foto dell'allenatore dell'Atalanta

La storia d'amore tra l'Atalanta e Gian Piero Gasperini è destinata a continuare. L'ex tecnico, tra le altre, dell'Inter continuerà a sedere sulla panchina bergamasca per l'ottava stagione consecutiva. Lo scorso anno gli orobici hanno festeggiato il ritorno in Europa, con il quinto posto in classifica che è valso la qualificazione alla fase a gironi della prossima Europa League. Il tecnico è pronto a firmare il rinnovo del contratto, in scadenza la prossima estate, fino al 2025 con opzione per un'altra stagione.