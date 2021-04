Roma, situazione infortunati: Spinazzola esami nelle prossime ore, Smalling e Mkhitaryan verso il recupero

La Roma è in attesa di sapere la reale entità dell’infortunio di Leonardo Spinazzola costretto a uscire ieri nel primo tempo della partita contro l’Ajax vinta 2-1 dai giallorossi per un infortunio al flessore della coscia sinistra. Oggi ad Amsterdam (la Roma è rientrata in Italia nel pomeriggio) ha svolto allenamento individuale sul tapis roulant e in serata o al massimo domani si sottoporrà agli esami strumentali per certificare la presenza o meno di una lesione.

Roma, orgoglio e carattere, anche personalità: così Fonseca ha conquistato Amsterdam

Intanto, Fonseca sorride per il recupero di Smalling e Mkhitaryan che dovrebbero aggregarsi alla squadra nelle prossime ore: l’armeno è leggermente più avanti del difensore inglese e potrebbe scendere in campo nella sfida di ritorno di Europa League contro l’Ajax di giovedì prossimo. Resteranno in infermeria El Shaarawy e Kumbulla: il primo ha subito una lesione al flessore della gamba destra in occasione della gara contro il Sassuolo, l’ex Verona ha una lesione al menisco rimediata in nazionale.

