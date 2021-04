Serie A, dopo la vittoria in Europa League la Roma sale in 15a posizione nel ranking Uefa

La Roma è salita nel ranking Uefa: adesso è 15 nella classifica. Che al momento è guidata dal Bayern Monaco. A determinare la scalata è stata la vittoria del club sull'Ajax, che ha fatto salire le quotazioni della Roma nel borsino dell'Uefa. La squadra giallorossa, grazie al 2-1 di ieri sera, ha infatti scavalcato il Porto, sconfitto in Champions dal Chelsea, collocandosi al 15° posto del nuovo ranking. Tre squadre italiane, inoltre, si trovano nella Top 20, le altre perdono terreno tranne il Milan, che sale dal 54° al 53° posto in classifica. Di seguito la classifica Uefa aggiornata dopo le partite d'andata dei quarti di finale di Champions e dell'Europa League.

1. Bayern Monaco

2. Real Madrid

3. Barcellona

4. Juventus

5. Manchester City

6. Atlético Madrid

7. Paris Saint-Germain

8. Manchester United

9. Liverpool

10. Siviglia

11. Arsenal

12. Chelsea

13. Borussia Dortmund

14. Tottenham

15. Roma

20. Napoli

26. Inter

27. Atalanta

34. Lazio

53. Milan

