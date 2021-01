Roma, Fonseca esclude Dzeko dall’allenamento: l’attaccante è ai margini della rosa

Paulo Fonseca mette ai margini della rosa Edin Dzeko rispondendo con un secco ‘no’ alla domanda del bosniaco di tornare ad allenarsi in gruppo. Nonostante i problemi fisici siano (quasi) superati, Dzeko ha svolto la seduta su un campo a parte, distante dalla squadra e insieme a un preparatore dedicato. È stata questa la scelta dell'allenatore portoghese dopo il forte litigio che c’è stato nel post partita di Coppa Italia in cui il tecnico ha scatenato l’ira dell’attaccante, facendo le sei sostituzioni non consentite dal regolamento.

Una situazione difficilmente sanabile. Dzeko, in occasione dell’ultimo match di campionato contro lo Spezia, è rimasto a guardare in tribuna e così sarà anche contro il Verona (stadio Olimpico, domenica, ore 20.45). Fonseca, al momento, non ha nessuna intenzione di ricucire i rapporti con il terzo marcatore più prolifico della storia giallorossa (114 gol) che di fatto è stato messo sul mercato, senza però trovare acquirenti disposti a pagare uno stipendio, da top player, da 7,5 milioni di euro l'anno. La Roma per il momento non ha preso una posizione ufficiale, ma fa filtrare che il giocatore non si è allenato in gruppo per l’infortunio e non per scelta tecnica.

Ultimo aggiornamento: 20:13

