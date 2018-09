Allegri: «Cristiano Ronaldo e Dybala giocano. Chiellini riposa»

L’unico insostituibile per Max Allegri è Cristiano Ronaldo, ancora titolare domani contro il Bologna. Non ha saltato un minuto nelle ultime sei partite, unico bianconero insieme a Szczesny, che però domani cederà i pali a Perin.

Ha bisogno di trovare continuità e continuare a fare gol

spiega l’allenatore della Juventus, deciso a rilanciare Dybala e a risparmiare Mandzukic in vista del Napoli.

Paulo gioca, ha bisogno di giocare dopo la buona gara di Frosinone. Kean? Ci avevo già pensato domenica. Domani è una possibilità, o giocano Dybala e Ronaldo oppure Kean, è un giocatore Juventus a tutti gli effetti. Chiellini riposa, in porta Perin, Alex Sandro potrebbe riposare. Bentancur domani ha ottime possibilità di giocare. Rientra Matuidi, accanto a lui devo scegliere uno tra Pjanic e Emre Can. Bernardeschi contro il Frosinone ha giocato mezz’ala perché lo richiedeva la partita in quel momento. Ha uno strapotere fisico importante per la Juve e la Nazionale. Barzagli è completamente recuperato, può giocare dall’inizio. I cavalli vecchi quando devono correre non hanno bisogno di allenamento, basta buttarli in campo

. La prova generale prima dello scontro diretto contro il Napoli dovrà dare certezze tattiche e di gioco oltre ai tre punti, sempre fondamentali.

Abituarsi a continuare a vincere è la cosa più importante. Ci sono partite chiuse e più aperte, speriamo di sbloccarla dopo 10 minuti. Domani bisogna vincere per arrivare allo scontro diretto con minimo 3 punti di vantaggio. Il Bologna ha battuto la Roma, ha sempre perso di misura ad eccezione dell’Inter

. Ultimo pensiero per Messi. Mi ha votato come terzo miglior allenatore? Sono contento, non posso dire altro, credo che Deschamps abbia meritato il premio di miglior allenatore, complimenti a Marotta per aver vinto il premio di miglior dg

.

