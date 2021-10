Roma, Abraham ci prova per la Juve: due giorni di terapie, sabato il test decisivo

Giovedì 14 Ottobre 2021, 16:08

Tammy Abraham al lavoro a Trigoria per tornare in tempo in vista della sfida contro la Juventus di domenica sera (ore 20.45). L’attaccante oggi ho svolto le terapie pianificate con lo staff medico che hanno l’obiettivo di ridurre il dolore causato dal forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra rimediato in nazionale.

APPROFONDIMENTI TRIGORIA Juve-Roma, probabili formazioni: Mourinho riabbraccia i... LA CAMPAGNA Roma, continua la corsa all'abbonamento: Curva Sud sold out SPORT Video IL CASO Roma, Abraham: «Juve? Voglio esserci». In serata i...

Abraham ci prova: sabato il test decisivo

Se i trattamenti dovessero dare risultati positivi, allora sabato scenderà in campo a Trigoria per un provino e, se il dolore non dovesse ripresentarsi, partirà assieme alla squadra per Torino. Al contrario resterà a guardare per non aggravare ulteriormente la situazione e tornerà in campo nel secondo big match contro il Napoli del 24 ottobre.

A riposo prossima settimana

La prossima settimana è in calendario anche la trasferta di Conference League in Norvegia in cui i giallorossi affronteranno il Bodo/Glimt, anche in quel caso Abraham e potrà recuperare con calma per il tour de force di campionato. Tammy è rientrato ieri sera a Roma poco prima delle 21, il suo soggiorno a Londra si è prolungato più del dovuto e la società ha dovuto attendere circa 24 ore dall’infortunio prima di avere sia la diagnosi certa che i tempi di recupero.