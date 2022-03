Roma-Lazio, Abraham in rete dopo 55 secondi: è il gol (e la doppietta) più veloce della storia del derby

Il gol più veloce nella storia del derby di Roma: la firma è di Tammy Abraham, che ha sbloccato la stracittadina 55 secondi dopo il fischio di Ayroldi. Il calcio d'angolo di Pellegrini centra la traversa, la palla quasi sbatte sulle gambe dell'attaccante inglese che fa esplodere immediatamente l'Olimpico.

Nessuno come lui. Come nessuno come lui ha fatto meglio alla prima stagione con la maglia giallorossa addosso: superati sia Batistuta che Montella. E, nel frattempo, l'ex Chelsea ne ha fatto un altro che ha indirizzato decisamente il match (doppietta più veloce nel derby della Capitale, superato D'Amico, che per fare due gol ci aveva messo 24 minuti nel febbraio del 1984, 22 invece per l'inglese). È anche il secondo inglese che segna in un derby, dopo Gascoigne. E' lui, al momento, l'eroe della serata romana.

Superato Sentimenti III

Prima di oggi, il gol più veloce, era di Sentimenti III, al secondo minuto di un derby del febbraio del 1951: in quell'occasione era un Lazio-Roma, finita poi 2-1.