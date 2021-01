A Chiavari va di scena la Final Four: in campo le "fantastiche quattro"

Il conto alla rovescia è cominciato. La Supercoppa Italiana al femminile è pronta ad essere conquistata. Mancano meno di due giorni ormai all'inizio della manifestazione voluta dalla Figc: la Final Four, giocata a Chiavari, che vedrà di fronte le prime quattro classificate dello scorso campionato. Due semifinali (entrambe mercoledì) e la finale prevista domenica. Sarà spettacolo.

LE FANTASTICHE QUATTRO

Rigorosamente per come la classifica ha deciso: Juventus, Fiorentina, Milan e Roma. Le bianconere se la vedranno con le giallorosse; la squadra di Cincotta (che purtroppo ha riscontrato 4 casi di positività al Covid-19) contro quella di Ganz. La prima sfida sarà tra la compagine detentrice del trofeo e quella della Capitale (fischio d'inizio alle 12). L'altra gara è in programma alle 18. Le sfide saranno visibili su Sky Sport e su Tim Vision, per dare ampio risalto alla manifestazione.

TANTE MOTIVAZIONI

E proprio questa mattina su Sky c'è stata la presentazione dell'evento. Collegate dai vari ritiri c'erano Bonansea (Juve), Bartoli (Roma), Giaciniti (Milan) e Adami (Fiorentina). «Non sarà facile ripetersi - ha spiegato la bianconera - ma stiamo bene e siamo pronte a continuare il nostro percorso di crescita».«La stagione non sta andando benissimo ma abbiamo le potenzialità per riscattarci - ha detto la capitana giallorossa - il gioco c'è ma ci mancano consapevolezza e cattiveria sotto porta». «Siamo contente di lottare per questo trofeo che vogliamo conquistare» ha spiegato invece la milanista. Ha chiuso infine la calciatrice toscana:«Sarà una gran bella competizione, teniamo a portare a casa la Coppa».

SFIDA TRA BOMBER

In campo ci saranno le migliori marcatrici del campionato. Girelli che guida la speciale classifica con 11 reti, subito dietro Giacinti e Sabatino con 8, e infine Paloma Lazaro e Annamaria Serturini con 6 gol a testa. Saranno loro al centro dell'attenzione. Dai loro piedi partiranno le giocate che possono rivelarsi decisive. Ovviamente c'è una favorita, che è la Juventus. Ma in gare secche in questo modo a nessuna squadra è preclusa la possibilità di arrivare a mettere le mani sulla Coppa. La cosa certa è che in questo modo l'attenzione mediatica attorno all'evento sarà tanta. Un segnale, anche questo, per arrivare ancora più velocemente al professionismo.

