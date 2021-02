Tokyo 2021: se Italbasket vincerà il preolimpico, la attende l'Australia

Dall’urna di Mies, quartier generale in Svizzera della Federazione internazionale pallacanestro, arriva il sorteggio dei tornei olimpici di Tokyo 2021. L’Italia, se riuscirà a qualificarsi nel pre olimpico del prossimo giugno a Belgrado, in programma dal 29 giugno al 4 luglio, se la vedrà contro Australia, Nigeria e la vincente del pre olimpico di Spalato (una tra Croazia, Russia o Brasile probabilmente).

Non si possono fare fare pronostici al momento, ma il raggruppamento olimpico non sarebbe del tutto impossibile. Il gruppo C, ad esempio, sulla carta sembra ben più difficile con Argentina, Spagna, Giappone e la vincente del pre olimpico di Kaunas (una tra Lituania e Slovenia). Anche perché rispetto al passato, è anche cambiata la formula con tre gruppi da quattro squadre, rispetto ai due gruppi da sei fino a Rio 2016. Si qualificano ai quarti di finale le prime due di ogni girone e le due migliori terze, per poi giocare semifinali e finali. In questo modo, le formazioni che saliranno sul podio (e anche la quarta classificata) giocheranno sei partite e non più otto nell’intero torneo. Il tabellone ad eliminazione diretta, quello dei quarti, semifinali e finali, verrà sorteggiato direttamente a Tokyo, il 1° luglio, alla fine della fase a gironi.

il torneo di basket maschile inizierà domenica 25 luglio e si concluderà il 7 agosto. Le donne giocheranno dal 26 all’8. Team Usa inizierà il proprio cammino contro la Francia e con le padrone di casa del Giappone, che nel 2016 impegnarono le americane in una bellissima prima metà di gara del quarto di finale di Rio 2016. Per quanto riguarda invece la Spagna, duelli con Canada e Serbia per approdare ai quarti. L’Australia, invece, ha la generazione più forte di sempre del Belgio nel raggruppamento. Nel sorteggio femminile si è tenuto conto del fatto di non inserire più di due squadre europee in uno stesso raggruppamento, e nessuna di uno stesso continente, in tutti gli altri casi.

Sorteggio maschile - i gironi

GRUPPO A: USA, Francia, qualificata pre olimpico Victoria, Iran

GRUPPO B: Australia, qualificata pre Olimpico Belgrado (Italia presente), qualificata pre Olimpico Spalato, Nigeria.

GRUPPO C: Spagna, Argentina, qualificata pre olimpico Kaunas, Giappone.

Sorteggio femminile - i gironi

GRUPPO A – Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud

GRUPPO B – Stati Uniti, Francia, Giappone, Nigeria

GRUPPO C – Australia, Belgio, Cina, Porto Rico

