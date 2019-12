Troppo Real per Milano. L'Olimpia perde la quinta di fila in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue l'emoraggia della AX Milano in Eurolega sconfitta anche a Madrid. Quinta sconfitta in fila e sesta nelle ultime sette. Pesa, ancora una volta, un terzo periodo in cui l'Olimpia sbanda e subisce gli avversari, questa sera 13-24. Complessivamente, Milano segna appena 28 punti nei secondi 20 minuti. Il Real Madrid si conferma la bestia nera di Milano, che ha vinto una sola volta contro le "merengues" in 15 confronti di Eurolega. Decisiva la regia di Facundo Campazzo, 7 punti ma ben 13 assist. Randolph 16 punti con 5/11 da tre, Mickey 15 punti. Per Milano 22 punti di Micov e 11 di Scola, ma poco altro, soprattutto dalla panchina che ha segnato 29 punti.Messina sorprende con un quintetto molto atipico, mandando in campo Cinciarini, Micov, Burns, Brooks e Scola da numero cinque. Milano parte senza paura: 7-10 al quarto. Milano cambia quintetto e trova il 13-19 con due liberi di Gudaitis. Al decimo è, senza nemmeno un tiro da tre punti tentato dall'Olimpia. Roll e Rodriguez tengono avanti Milano 21-27 al 13esimo. Mack si sblocca: 24-35 al 17esimo. La difesa ospite costringe il Real a molte forzature. Al riposo lungo ècon 13 punti di Micov e 20 rimbalzi contro 10.Al rientro in campo, cinque punti di Scola mandano l'Olimpia sul 33-44 al 23esimo. Campazzo con gli assist e Randolph con le triple riavvicinano il Real Madrid 46-48 al 27esimo. Milano ora fatica, i madrileni sorpassano a fine terzo periodocon un parziale da 24-13. La AX sbanda, Laprovittola lancia il Real sul 63-54 al 33esimo. Micov da tre punti tiene in vita Milano: 66-62 al 36esimo. Di fatto, è l'ultimo sussulto. Senza idee e convinzione, Milano subisce il ritmo di Campazzo (13 assist alla fine) e perde. Il Real sale al secondo posto in classifica.Giovedì l'Olimpia torna in campo in Eurolega in casa contro il Valencia. Nelle altre competizioni europee, lae chiude al primo posto il suo girone. Domani in Champions league, la Dinamo Sassari attende il Turk Telekom per consolidare il suo secondo posto mentre la Happy Casa Brindisi va in trasferta a Bonn per cercare di dare continuità in Europa dopo tre sconfitte consecutive in campionato.