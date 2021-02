NBA, i Lakers vincono contro gli Hawks di Gallinari. Phoenix batte Dallas allo scadere

Nella notte NBA spiccano i successi dei Lakers e dei Milwaukee Bucks: i gialloviola hanno battuto 107-99 gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari restando in scia delle prime della Western Conference e infilando la dodicesima vittoria in 14 partite fuori casa. Merito dei 25 punti di Anthony Davis e ai 21 di LeBron James. Per l'azzurro sei punti in 19' sul parquet.

Milwaukee invece ha schiantato con un pesantissimo 134-106 Portland e continua a tallonare, dal secondo posto, i Sixers che guidano la classifica a est. Vittoria importante in chiave classifica anche per i Grizzlies sugli Spurs con il punteggio di 133-102: la squadra di Memphis si tiene così stretto il quarto posto a ovest. Nelle altre gare, successo di misura per 109-108 di Phoenix sui Mavericks (decisiva la tripla di Devin Booker praticamente sulla sirena ma anche un super Chris Paul da 34 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) e dei Cavs su Minnesota 100-98.

I risultati delle partite della notte NBA:

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers 99-107; Miami Heat-Charlotte Hornets 121-129 (ot); Chicago Bulls-New York Knicks 110-102; Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves 100-98; Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers 134-106; New Orleans Pelicans-Sacramento Kings 109-118; Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 106-136; Dallas Mavericks-Phoenix Suns 108-109; San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 102-133

