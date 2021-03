Dallas batte San Antonio con super Doncic. Aldridge lascia gli Spurs

Dopo la pausa per l'All Star Game è ripartita la regular season NBA. E lo ha fatto con solo due partite: i Dallas Mavericks hanno battuto i San Antonio Spurs 115-104 grazie alla solita super prestazione di Luka Doncic. Lo sloveno chiude in tripla doppia, la 33esima in carriera: 22 punti, 12 rimbalzi e 12 assist. Tra gli Spurs il migliore è DeMar Derozan con 30 punti e 11 assist. Per la formazione di Dallas si tratta della undicesima vittoria nelle ultime 14 gare. In più il coach degli Spurs Greg Popovich ha annunciato che LaMarcus Aldridge ha concordato con il club che lascerà San Antonio.

Nell'altra sfida di questo turno, successo di Memphis sui Wizards per 127-112, trascinata dai 29 punti e 20 rimbalzi di Jonas Valanciunas, contro i quali nulla hanno potuto le buone prove di Bradley Beal (21 punti) e Russell Westbrook

