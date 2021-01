NBA, Utah centra la decima vittoria di fila. Lakers ko, i Big Three guidano i Nets

Nella notte NBA vittoria dei Sixers che quasi sulla sirena battono i Lakers. Le due formazioni, leader rispettivamente nella Eastern e nella Western conference si sono date battaglia e il risultato è stato in bilico fino alla fine, ed è stato risolto, a due secondi dal fischio, da un provvidenziale canestro di Tobias Harris che ha sigillato il punteggio in 107-106 a favore di Philadelphia. I californiani campioni in carica si sono dovuti così arrendere alla squadra rivelazione di questa stagione, nonostante i 34 punti di Lebron James che pure ha giocato una gran partita. Sul fronte avverso spiccano la tripla doppia di Ben Simmons (17 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) e i 28 punti di Joel Embiid.

La sconfitta dei Lakers non è stata senza conseguenze: i campioni infatti sono stati scavalcati al vertice della classifica a ovest da Utah Jazz vittoriosa sui Dallas Mavericks per 116-104. Nelle altre sfide della notte, si segnalano il successo dei Nets su Atlanta per 132-128 con Harden autore di 31 punti, più i 32 di Durant e i 26 di Irving. In campo anche Gallinari, meno di un quarto d'ora di gioco e 11 punti. Buona serata anche per i Nuggets che hanno piegato nettamente i vicecampioni in carica di Miami per 109-82.

I risultati delle partite della notte NBA:

Charlotte Hornets-Indiana Pacers 106-116

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 122-107

Orlando Magic-Sacramento Kings 107-121

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets 128-132 (dts)

Miami Heat-Denver Nuggets 82-109

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers 107-106

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 108-115

San Antonio Spurs-Boston Celtics 110-106

New Orleans Pelicans-Washington Wizards 124-106

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 97-102

Utah Jazz-Dallas Mavericks 116-104

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 123-111

