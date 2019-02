Nazionale, i convocati. Tra i 12 anche Moraschini, rivelazione di Brindisi

Ultimo aggiornamento: 19:22

Meo Sacchetti ha sciolto i dubbi, contro Ungheria e Lituania si affiderà al gruppo già collaudato. Alla Nazionale basta una vittoria per staccare il biglietto per i mondiali in Cina, in programma dal 31 agosto al 15 settembre. Nella lista dei dodici, dunque, non ci saranno, come da copione, Gallinari e Belinelli, impegnati in Nba, oltre a Datome, Melli e Hackett che non lasceranno Fenerbahce e Cska Mosca in questa finestra.La grande novità è rappresentata da Riccardo Moraschini, la guardia del 1991 che sta facendo benissimo con la maglia della Happy Casa Brindisi, quinta in classifica a pari punti con Cremona e Avellino e reduce da quattro vittorie consecutive. Il ragazzo di Pieve di Cento viaggia a 11 punti segnati e 2.3 assist a partita, ma soprattutto ha ritrovato la fiducia dopo stagioni in chiaro scuro in Serie A, prima a Roma, poi a Trento. Ritrova la Nazionale dopo essere stato ottimo protagonista del gruppo dell'Under 20 che nel 2011 è stata argento agli europei di categoria. DI quel gruppo facevano parte Polonara, De Nicola, Cervi, lo stesso Ale Gentile, tanto per citarne alcuni. Lui, Riccardo, era un pò uscito dai radar, ora ci ritorna a 28 anni. Per confermare le sue doti e rimanerci il più a lungo possibile.La passata stagione a Mantova, in Legadue, lo ha fatto tornare a buoni livelli anche a livello di mentalità, quest'anno a Brindisi la rinascita completa. Fiducia che viene ampiamente ripagata dai compagni di squadra e da coach Vitucci che, interpellato da Il Messaggero, dice di lui: " Sono felice quando vedo un mio giocatore felice. Riccardo in questo momento sta giocando bene e si sta prendendo anche molte responsabilità in più rispetto ad inizio campionato i qualità di leader. Serietà, lavoro e bravura pagano sempre".C'è anche Ariel Filloy, play guardia della Sidigas Avellino, anche lui in un ottimo momento di forma. Confermati nel gruppo le punte di diamante Aradori e Gentile,il pupillo Ricci, allenato da Sacchetti anche a Cremona, poi i fratelli Vitali, Sacchetti junior e Abass da Brescia, Tonut e Biligha della Reyer, Pascolo e Flaccadori di Trento. E ancora Brooks, Cinciarini e Della Valle che arriveranno direttamente a Varese il 22 febbraio, dopo aver giocato la sera prima la partita di Eurolega tra AX Milano e Maccabi Tel Aviv. Tra i giocatori a disposizione, spiccano Pierpaolo Marini, guardia ala della Unieuro Forlì, e Andrea Pecchia, il play della Remer Treviglio, rivelazione di inizio stagione. Sacchetti non ha paura di guardare anche in Legadue, il futuro della Nazionale passa anche da qui.