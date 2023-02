Il Prescelto ha scritto la storia: LeBron James è il miglior marcatore di sempre dell'NBA

Fatta la storia. Nella notte LeBron James è diventato il miglior marcatore di sempre dell'NBA, superando il precedente record di Kareem-Abdul Jabbar. La quota iconica di 38.387 punti è stata toccata nella partita dei suoi Lakers persa 133-130 contro gli Oklahoma City Thunder, e ha abbattuto un primato che resisteva da quasi 4 decenni, davanti ai 20mila spettatori della Crypto Arena. Lo stesso Kareem-Abdul Jabbar è stato il primo a congratularsi con LeBron, quando il gioco è stato interrotto per omaggiare il campione, capace di chiudere la gara a quota 38.390, in una notte da 38 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Per "Il Prescelto" è la pagina più bella a livello personale; sembrava un record impossibile da battere, persino in 20 stagioni e in 1410 partite di regular season. A fine partita le lacrime della stella dei Lakers interrompono il suo discorso: "Ringrazio chi ha condiviso questo percorso con me in carriera, non sarei me stesso senza tutto il vostro aiuto. Il mio futuro? So di poter giocare un altro paio di anni".