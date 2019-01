La Virtus perde 92-86 a Cassino, Leonis Eurobasket cede sul neutro di Ferentino contro Trapani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anticipo amaro per le due romane in Legadue. La Virtus perde 92-86 a Cassino contro l’ultima in classifica rinvigorita dall’arrivo in settimana di Mike Hall, allenato da Bucchi a Milano dal 2008 al 2010, che fa subito 20 punti e 15 rimbalzi. Pepper, ex di turno, ne mette 25 e Castelluccia 18 con 5/6 da tre. Non bastano alla Virtus i soliti Moore, 24 punti 10 assist, e Sims, 22+12 rimbalzi. Landi 16 punti ma sbaglia i liberi del meno quattro a 1’30” dalla fine. Stasera Bergamo, battendo Scafati, potrebbe tornare in testa solitaria. E domenica prossima la grande sfida al Pala Eur.La Leonis Eurobasket cede sul neutro di Ferentino contro Trapani che si rilancia in zona play off agganciando proprio i capitolini a quota 16. Finisce 63-84 con i siciliani sempre in controlla della partita. Piazza, 16 punti, e Amici con 12 unici a salvarsi. Ancora sotto tono Zeisloft e e Hollis. Trapani manda quattro in doppia cifra (Clarke,ex Pesaro, 22) e fa 11/25 da tre, prendendo 42 rimbalzi contro 30VIRTUS CASSINO – VIRTUS ROMA 92-86Come detto, Mike Hall contro Piero Bucchi è sfida nella sfida. Due anni insieme a Milano con alterne fortune. Le polveri dell’ex Ferrara sono all’inizio bagnate, ma Cassino ha il primo vantaggio, 18-10. Roma piazza un parziale da 0-14 e chiude il primo quarto 18-24. Sul 23-32 Castelluccia, lunghi trascorsi nelle serie minori, scalda le mani da tre punti e Cassino contro sorpassa, 33-32. La Virtus non si disunisce e chiude avanti 33-38 al riposo lungo. Hall apre la ripresa con due triple, l’ex Raucci segna il sorpasso, 43-42, al 24esimo. Sims segna sei punti in fila per il 43-48, Castelluccia con la quinta tripla di serata, pareggia a quota 48. Roma subisce il fisico dei ciociari che chiudono avanti 59-58 il terzo quarto. Le triple di Alibegovic e Baldasso mandano gli ospiti sul 61-66, ma Cassino risponde con un ispirato Pepper e con un'altra tripla di Hall: 77-69 al 36esimo. Sull’80-74, Roma ha due liberi per il meno quattro, ma Landi li sbaglia entrambi, Pepper segna la tripla dell’83-74. Finisce 92-86 e Cassino “rivede” il penultimo posto.LEONIS EUROBASKET ROMA – 2B CONTROL TRAPANI 63-84Si gioca ancora al “Fonte Grande” di Ferentino, dove l’Eurobasket resterà ormai probabilmente per tutta la stagione nonostante le rassicurazioni, finora andate tutte a vuoto, da parte del comune di Roma a trovare una soluzione alla “migrazione” della squadra del presidente Buonamici. Si segna poco in avvio, 6-9 al sesto. Trapani allunga e chiude il primo quarto avanti 14-23 con 5/9 da tre. Ospiti ancora avanti 19-28 al 15esimo e 38-47 al 20esimo. Piazza cerca di far rientrare la Leonis, ma Trapani controlla: 45-57 al 26esimo, 51-59 al 30esimo. Non si segna per due minuti, poi Clarke si ricorda di essere un grande tiratore: 51-76 al 34esimo e partita di fatto chiusa. Hollis indisponente, 1/10 da campo e sette perse, viene sostituito da coach Corbani e non rientrerà più. Finisce 63-84, per la Leonis una brutta battuta d’arresto.