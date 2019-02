Italia, il ct Sacchetti rinnova fino al 2021: «Tanti obiettivi davanti a noi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la coppa Italia con Cremona e il pass mondiale con l', la settimana perfetta di coachsi chiude con il prolungamento del contratto: resterà sulla panchina azzurra fino al 2021. Il presidente della Federbasketha rinnovato così la fiducia al tecnico, il cui contratto era in scadenza, affidandogli anche il post mondiali, con il percorso di avvicinamento ai(qualificazioni attraverso Mondiale o torneo pre olimpico) e al(l'Italia è in corsa per organizzare un girone della fase finale).«La decisione - ha detto Petrucci - è stata presa ben prima della matematica qualificazione mondiale. Ho grande fiducia in Meo e nel lavoro che ha sin qui svolto con la squadra. L'obiettivo più immediato è il Mondiale in Cina ma le nostre attenzioni sono rivolte anche all'Olimpiade e all'EuroBasket 2021 che speriamo di poter co-organizzare».«Inutile dire che sono felice - ha dichiarato il ct azzurro - . Come ho avuto già modo di dire in precedenza, in Azzurro si è creato un ambiente piacevole e di reciproca stima con tutti, dai giocatori allo staff, e sono contento di poter proseguire su questa strada. Gli obiettivi che abbiamo davanti sono tanti, a cominciare dal Mondiale, e vogliamo giocarci al meglio tutte le nostre carte».