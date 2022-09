Basket, l'Italia sfiora il miracolo agli Europei: la Francia la elimina 93-85 ai supplementari

L'Italia sfiora il miracolo agli Europei di basket: la Nazionale di Pozzecco ha perso 93-85 ai supplementari nei quarti di finale a Berlino dopo essere andata vicinissima all'impresa grazie a un secondo tempo super. Nel finale di quarto quarto la rimonta dei transalpini regala a Gobert e compagni l'overtime, nella quale i francesi non si guardano più indietro.

I galletti partono forte con un parziale di +10 e chiudono il primo quarto 27-20. La seconda frazione, combattuta ed equilibrata, termina in parità 11-11. Nel terzo quarto l'allungo azzurro con un parziale di 31-18. In ultima battuta pareggio per un finale a 77 pari, prima del triste epilogo. Gridano vendetta due tiri liberi sbagliati da Fontecchio. Non bastano i 21 punti di Marco Spissu. La Francia viene trascinata dai 20 punti di Thomas Heurtel, decisivo nel finale di gara per negare agli azzurri la grande rivincita delle Olimpiadi di Tokyo, quando furono sempre i transalpini a mettere fine al cammino italiano in Giappone, anche allora nei quarti di finale. Finisce con Pozzecco in lacrime consolato da Melli in panchina.