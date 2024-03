Gli Harlem Globetrotters tornano in Italia. Il 10 marzo faranno tappa a Roma

Tornano in Italia gli Harlem Globetrotters, noti in tutto il mondo per le loro straordinarie abilità cestistiche, la comicità irresistibile e la capacità di coinvolgere il pubblico in un'esperienza indimenticabile. Dal 7 al 15 marzo, otto date per un tour che farà sicuramente divertire. Si comincia a Venezia il 7 marzo, poi Torino l’8, Milano il 9, Roma il 10, Bologna l'11. Un giorno di pausa e si riparte da Bari il 13, Napoli il 14 e Livorno il 15. A Roma, in particolare, l’attesa è ancora più palpabile perchè teatro dell’esibizione sarà il palazzetto dello sport che, da quando ha riaperto ad ottobre scorso, è diventato un punto fermo per il basket capitolino. Di pochi giorni fa i 2500 spettatori per la partita della Virtus Roma 1960 per una partita di B Interregionale. Ora gli Harlem, ciliegina sulla torta per le attività della struttura capitolina.

Gli Harlem sono stati fondati nel 1926 in Illinois da Abe Saperstein, il famoso allenatore e manager di basket, al quale venne l’idea di creare una squadra che portasse in campo un umorismo contagioso, che facesse divertire e stupisse gli spettatori.

Non è la prima volta che attraversano la penisola, anzi l’Italia è uno dei paesi preferiti dai funamboli della palla a spicchi: 60 le città italiane visitate nel corso degli anni con alcuni picchi stampati nella loro storia come la festa di mezzanotte sul lungomare a Capo d’Orlando; il taglio di una gigantesca torta nel centro a Napoli ; e l’incontro con Papa Francesco nel 2016 per i novant’anni dalla nascita della squadra.

È possibile acquistare il biglietto per la partita - spettacolo sul sito di ticketone.it. Il "Magic Pass" consente l’accesso esclusivo al palazzetto due ore prima dell’inizio dell’evento, permettendo ai fortunati possessori di avvicinarsi ai loro eroi e godere di momenti magici sul campo. Ci saranno sessioni di autografi, foto indimenticabili e la possibilità di imparare trucchi e mosse direttamente dai giocatori stessi. È possibile aggiungere il Magic Pass direttamente in biglietteria 2 ore e mezza prima dello show, fino ad esaurimento scorte. A Torino e Roma i Magic Pass sono esauriti, la capitale attende con gioia l’arrivo dei Globetrotters.