Brindisi e Avellino in volata. Cantù vince la sesta in fila

Ultimo aggiornamento: 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata dalle grandi emozioni su tutti i campi e partite punto a punto. La Happy Casa Brindisi torna alla vittoria dopo un tempo supplementare contro una Torino generosa, ma sprecona nel finale. Avellino recupera 24 punti a Varese e vince in volata, così come Cantù che supera Bologna e ottiene la sesta vittoria in fila. Ora i play off per i brianzoli sono sempre più vicini. Cremona batte Pistoia e sale al terzo posto solitario in classifica. Italiani in evidenza:e Ruzzier ne fanno 20 a testa con Brindisi e Cremona, Aradori 14 e Campogrande 12 nella vittoria di Avellino.Partita dai mille volti al Pala Pentassuglia. Torino è intraprendente: 5-13 iniziale, poi 15-24 del decimo, fino al 21-29 del tredicesimo. Poi si smarrisce,trova tre triple in fila (21 punti totali con 5/8 da tre), Brindisi sorpassa, 42-34, e chiude avanti 44-38 al riposo lungo. Al 30esimo è 68-59, al 33esimo con Chappell trova il massimo vantaggio,. La Fiat non si scompone e con le triple di Wilson e Moore torna avanti, 73-75, poi 78-82 a 50 secondi dalla fine. Walker e Banks pareggiano sull'82 e si va al supplementare. Torino torna avanti 84-87, ma è l'ultimo sussulto. Brindisi, sospinta da(20 punti all fine per lui), sorpassa 91-87 e chiudecon cinque in doppia cifra e 41 rimbalzi contro 27.Sfida al alta quota al Pala Del Mauro. Varese gioca venti minuti perfetti, poi crolla segnando appena 18 punti nel secondo tempo. Cain e Archie regalano subito il 4-17 al quinto, poi èal decimo. La tripla di Tambone permette a Varese di soppiare gli irpini: 18-36 al 14esimo. Il vantaggio si dilata, al riposo lungo è 30-53 con un incredibile 59 per cento da tre punti. La Sidigas reagisce sospinta da Caleb Green (19 alla fine per lui): al 26esimo è 46-59, al 30esimo svantaggio ridotto sul(parziale del quarto 24-9). Il Pala Del Mauro spinge forte, al 36esimo è 61-66. Il sorpasso si concretizza sul 71-70 con la tripla di Harper, poi Green regala il 74-71. Finiscee La Scandone sale a quota 26Partita che vale molto in chiave play off. Cantù la vince in volata, è la sesta vittoria consecutiva, l'ottava nelle ultime nove. A Bologna non basta un Punter da 36 punti. Equilibrio per i primi venti minuti, 20-22 al decimo, 42 pari al riposo lungo. Jefferson è protagonista per i padroni di casa con 17 punti (alla fine sarannoda due e 9 rimbalzi) in una partita dalle bassisime percentuali al tiro da tre per entrambe le squadre (0/6 Cantù, 3/14 Bologna). Gaines trova il massimo vantaggio per Cantù sul 64-58 al 27esimo. Al terzo riposo è. I padroni di casa allungano con Blakes e Carr, 81-70 al 33esimo. La Virtus rientra, 88-85, Kravic schiaccia il 93-92 a 30 secondi dalla fine. Gaines mette il libero dele Cantù esulta. La posizione di Sacripanti, allenatore della Segafredo, sembra sempre più in bilico.Il Pala Radi celebra la Coppa Italia vinta dalla Vanoli lo scorso 17 febbraio che ripaga il pubblico con la quattordicesima vittoria in campionato e il terzo posto solitario in classifica. Partita vivace contro una Pistoia che non ha nulla da perdere. Toscani avanti 23-26 dopo dieci minuti, al 15esimo è 32-34 con gli ospiti più precisi da tre rispetto a Cremona che però chiude avantial ventesimo. La Vanoli prova a staccarsi, 60-49 al 24esimo, ma Pistoia non molla, Mesicek e Mitchell, appena arrivato da Cantù, riavvicinanoal 30esimo. Un fallo tecnico a Bolpin e la precisione di Diener e Crawford lanciano ancora Cremona sul 76-68 al 34esimo. I toscani, nonostante un ottimo Mesicek da 21 punti e Krubally con 19 punti e 13 rimbalzi, non rientra più. Finisce