Roma-Udinese, le probabili formazioni: Sanches non ce la fa, torna Pellegrini. Dybala cerca il riscatto

Ci sono quasi tutti a Trigoria, ad eccezione degli argentini Paredes e Dybala che rientreranno domani. Oggi pomeriggio l’allenamento in cui saranno valutate le condizioni di Renato Sanches fermato da un problema muscolo tendineo che gli ha impedito di partecipare alle sedute degli scorsi giorni. Il centrocampo, dunque, sarà rivisitato per l’ennesima volta. L’idea iniziale era di lasciare Paredes in panchina contro l’Udinese per via del lungo viaggio intercontinentale e ridare la mediana a Cristante. Ma le condizioni precarie del portoghese obbligheranno Mourinho a schierarli in entrambi, oppure, dare fiducia a Bove, considerando che tornerà Pellegrini dall’inizio dopo la lesione muscolare smaltita in un mese e mezzo. In difesa resta in infermeria Smalling, il reparto sarà composto da Mancini, Llorente e Ndicka. Sulle fasce confermati Karsdorp e Spinazzola, mentre in attacco spazio a Lukaku e Dybala.

Roma-Udinese, le probabili formazioni

Stadio Olimpico ore 18

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 21 Dybala, 90 Lukaku

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 43 Kristensen, 19 Celik, 52 Bove, 20 Renato Sanches, 92 El Shaarawy, 59 Zalewski, 60 Pagano, 61 Pisilli, 67 Joao Costa, 68 D’Alessio, 17 Azmoun, 11 Belotti.

All.: Mourinho

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 27 Kabasele, 29 Bijol, 18 Perez; 2 Ebosele, 24 Samardzic, 11 Walace, 32 Payero, 33 Zemura; 37 Pereyra, 7 Succes.

A disp.: 93 Padelli, 40 Okoye, 3 Masina, 5 Guessand, 16 Tikvic, 13 Joao Ferreira, 12 Kamara, 6 Zarraga , 8 Quina, 21 Camara, 4 Lovric, 17 Lucca, 26 Thauvin, 15 Aké, 80 Pafundi

All.: Cioffi

Arbitro: Massimi (Termoli)

Assistenti: Rocca-Raspolini

Quarto Uomo: Marcenaro

Var: Paterna (AVAR: Longo)