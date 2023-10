Roma-Monza, le probabili formazioni: Smalling e Renato Sanches restano ai box. Mourinho recupera Llorente

Chris Smalling resta in infermeria. L’inglese non riesce a recuperare per la gara contro il Monza di domenica (ore 12.30), il dolore tendineo è ancora forte e rischiare potrebbe comportare ulteriori giorni di stop. Meglio aspettare, anche perché Mourinho ha recuperato Llorente dalla lesione al flessore della coscia destra accusata in Genoa-Roma. Lo spagnolo sarà al centro della difesa con Mancini a destra e Ndicka a sinistra.

Sulle corsie Karsdorp e Spinazzola, mentre a centrocampo tornerà finalmente Cristante dopo quattro partite giocate nel ruolo di centrale difensivo. Sarà mezzala assieme ad Aouar, e Paredes al centro del reparto. In attacco Belotti e Lukaku, con El Shaarawy pronti a subentrare a partita in corso. Non recupera nemmeno Renato Sanches che posticipa l’appuntamento in campo alla gara contro l’Inter.

Roma-Monza, le probabili formazioni



Roma (3-5-2) : 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 43 Kristensen, 5 N’Dicka; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 16 Paredes, 22 Aouar, 37 Spinazzola; 11 Belotti, 90 Lukaku

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 19 Celik, 52 Bove, 59 Zalewski, 60 Pagano, 61 Pisilli, 17 Azmoun, 92 El Shaarawy

All.: Mourinho

Monza (3-4-1-2): 16 Di Gregorio; 33 D’Ambrosio, 22 Marì, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 6 Gagliardini, 32 Pessina, 77 Kyriakopoulos; 28 Colpani; 47 Mota, 9 Colombo



A disp.: 23 Sorrentino, 66 Gori, 2 Donati, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 11 F. Carboni, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 24 Maric, 17 Gomez, 38 Bondo, 46 Cittadini, 80 S. Vignato

All.: Palladino

Arbitro: Ayroldi (Molfetta) Assistenti: Rossi-Ricci Quarto Uomo: Giua Var: Di Martino AVAR: Garigli