Infortunio Llorente, come sta: lo spagnolo sostituito durante Genoa-Roma

Nuova tegola per José Mourinho. Al minuto 22 della sfida contro il Genoa arriva l'ennesimo infortunio della stagione della Roma. Diego Llorente infatti ha accusato un problema all'adduttore della coscia sinistra e ha cominciato a fare veementi segni alla panchina chiedendo il cambio.

Genoa-Roma 1-1: pareggio giallorosso, Cristante segna di testa

L'allenatore giallorosso è stato quindi costretto a inserire Bove, arretrando Cristante, autore del gol dell'1-1 al centro della difesa. Si tratta dell'ennesimo problema muscolare per Mourinho, che ha appena ritrovato Pellegrini ma non ha potuto schierare Aouar, ancora fermo per un problema fisico.