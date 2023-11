Roma femminile, battuto il Sassuolo 2-0: primo posto e +6 sulla Juventus

In Serie A non c'è storia. La Roma femminile non conosce ostacoli e nemmeno le fatiche di Champions League fermano la squadra di Alessandro Spugna che batte il Sassuolo (0-2) e rimane a punteggio pieno. Sono dodici adesso i risultati utili di fila in questa stagione per le giallorosse, che ne hanno pareggiata solamente una la scorsa settimana in Germania contro il Bayern. A decidere il match di oggi in Emilia Romagna ci hanno pensato Manuela Giugliano e Saki Kumagai. Una rete per tempo e ostacolo superato senza grossi problemi

Impresa Roma femminile, da 2-0 a 2-2 contro il Bayern Monaco: inizia con un pari la Champions League

Juve e Champions

In attesa della Juventus che tra poco giocherà il derby d'Italia al femminile contro l'Inter, la Roma rimane a punteggio pieno con sei punti di vantaggio al momento sulle bianconere. Non c'è tempo di respirare, perché giovedì si torna in campo in Champions contro l'Ajax in un rinnovato Tre Fontane.

Già sold out l'impianto dell'Eur nello spazio di un solo giorno: saranno duemila i tifosi della Roma che cercheranno di spingere le campionesse d'Italia verso la prima vittoria del girone dopo il pari in rimonta al debutto.