Inter-Cagliari: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Inter è sempre più vicino alla vittoria del ventesimo scudetto della sua storia ma serve ancora un ultimo passo. Domenica, nel posticipo della 32a giornata di Serie A, i nerazzurri sfideranno il Cagliari di Ranieri. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria in extremis contro l'Udinese e, in vista del derby, vuole continuare a fare punti per poter avere l'occasione di vincere aritmeticamente il titolo proprio contro il Milan. L'Inter, però, dovrà fare a meno di due pilastri come Lautaro Martinez e Pavard, entrambi squalificati dopo i gialli rimediati a Udine. Pronto Sanchez ad affiancare Thuram in avanti.

Inter vince lo scudetto se? Le combinazioni e quando il Milan può rovinare la festa