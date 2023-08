Lukaku alla Roma, a Londra si tratta sul prestito. L'attaccante pronto a ridursi l'ingaggio

Potrebbe essere il Lukaku-day. Da Trigoria provano a contenere gli entusiasmi parlando di trattativa non ancora conclusa, ma la permanenza di Tiago Pinto e Ryan Friedkin a Londra lasciano credere che tutto posa definirsi nelle prossime ore.

Lukaku alla Roma: «Arrivo, vengo e firmo». Trattativa a oltranza con il Chelsea

Lukaku pronto a ridursi l'ingaggio

D’altronde la differenza tra domanda e offerta sarebbe minima: la Roma è pronta a sborsare 5 milioni per il prestito oneroso (era partita da 4), il Chelsea ne vuole 10 ma è sceso a 8.

Dettagli trascurabili che non dovrebbero bloccare la buona riuscita dell’affare. Anche Lukaku avrebbe accettato di ridursi l’ingaggio a 8 milioni, decurtandosi il compenso rispetto a quello che percepirebbe restando a Londra. Ma la voglia di giocare e farlo in un campionato competitivo è tanta, c’è poi anche la possibilità di rilanciarsi nel calcio internazionale e approdare il prossimo anno in un club che possa acquistarlo a titolo definitivo.

Dunque, l’occasione è ghiotta ma a Trigoria sono due i problemi sul tavolo: l’ingaggio troppo alto rispetto a quello degli altri tesserati giallorossi potrebbe scatenare un gioco a rialzo e bisognerà valutare se le agevolazioni del Decreto crescita sono valide. Ostacoli che dovrebbero essere superati in giornata. Intanto, la sconfitta di ieri contro il Verona ha scalfito leggermente l’entusiasmo dei tifosi che hanno ravvisato nella rosa altri problemi non solo legati all’attaccante: dal portiere, ai centrali difensivi, passando per l’esterno destro. La squadra è ancora da registrare, ma l’arrivo di Bi Rom potrebbe ripristinare la gioia iniziale e contribuire a far scordare la sconfitta.