Vittoria solitaria di Ciccone al Trofeo Laigueglia

Brindisi italiano al Trofeo Laigueglia con Giulio Ciccone, che in maglia azzurra, ha conquistato la prima corsa italiana della stagione. Alle spalle dell’abruzzese, la seconda piazza è andata all'eritreo Grmay Hailu della Nippo Delko Marseille, che ha avuto la meglio allo sprint su Diego Rosa della Arkea Samsic. Vittoria straordinaria per Giulio Ciccone in questa corsa tanto affascinante e mai scontata, che in solitaria, ha vinto attaccando sull’ultimo passaggio di Colla Micheri. un attacco deciso che ha portato il giovane ad una vittoria bellissima che ha voluto dedicare alla mamma. Il campione della Trek Segafredo, infatti, passando davanti ad una telecamera, ha voluto lanciare un bacio alla mamma, che recentemente ha avuto dei problemi di salute. Poi, come aveva già fatto al Giro D’Italia, ha lanciato al pubblico i suoi occhiali.Per Ciccone quella di oggi è la sesta vittoria da professionista e la prima di questa stagione. Nei giorni scorsi attraverso i social, Ciccone aveva comunicato la sua partecipazione al Laigueglia, manifestando la sua intenzione di vincere e di dedicare il successo alla mamma. Tra i corridori italiani più promettenti, Ciccone lo scorso anno aveva conquistato la sedicesima tappa della corsa rosa, dedicata a Marco Pantani. A luglio al Tour de France, grazie al secondo posto alle spalle di Dylan Teuns, nella frazione con arrivo a La Planche des Belles Filles, aveva conquistato la maglia gialla; ma dopo due giorni era stato costretto a cederla. Ciccone in questo 2020 sarà uno dei protagonisti della Trek-Segafredo insieme a Vincenzo Nibali