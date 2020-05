Challenge of the Stars, Ciccone vince la sfida tra gli scalatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulio(Trek-Segafredo) ha vinto la sfida virtuale tra scalatori a The Challenge of the Stars, superando nel finale Thomas(Lotto-Soudal). L’abruzzese nella finalissima sullo Stelvio su un tracciato di 2900 metri con pendenza del 12%, ha avuto la meglio sul belga, che all’inizio della prova era passato subito in testa. Ciccone ha lasciato che De Gendt partisse al massimo, poi pian piano si è avvicinato e con un’ottima accelerata, è riuscito a superare l’avversario e a tagliare per primo il traguardo. «Mi sono divertito è stata una sfida diversa - ha detto Ciccone - De Gendt lo conosco bene e so che parte subito al massimo, io sono salito al mio passo e poi l’ho raggiunto e superato».Tutti i big sono usciti al primo turno, in questa gara a eliminazione diretta e la sfida che tutti aspettavano, tra Chris(Team Ineos) e Vincenzo(Trek-Segafredo) non c’è stata. Il primo ad uscire è stato(Astana Pro Team) battuto da Ciccone, Nibali si è arreso ae Froome ha tirato i remi in barca controThe Challenge of the Stars Che ha visto al via ieri 8 velocisti, dove a vincere è stato(Deceuninck-Quick Step) su Filippo(Team Ineos), mentre oggi, i protagonisti sono stati gli scalatori. Le due giornate di gara organizzate da RCS, sono state trasmesse in diretta televisiva in molti Paesi, con record di ascolti da parte del pubblico. Le gare vere riprenderanno ad agosto, ma prima del via ufficiale di questa nuova stagione, ci saranno altri momenti in cui il ciclismo virtuale sarà protagonista.