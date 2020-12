Sale il sipario e ad Auckland, 20 anni dopo, è di nuovo America’s Cup. Tanto è passato dalle notti davanti allo schermo a seguire i duelli all’ultimo spinnaker verde esploso ingaggiati dal “Barone” Francesco De Angelis, al timone di Luna Rossa Silver Bullett, con l’amico nemico Paul Cayard su America One. Dai salti di vento, i buoni e gli scarsi, magicamente intuiti dal tattico Torben Grael. Dalla vittoria della Louis Vuitton Cup per 5 a 4, la seconda volta dell’Italia dopo il Moro di Venezia, ma la prima con un timoniere italiano. Dalla sfida persa con onore dal team di Patrizio Bertelli contro i kiwis capitanati dal grande compianto Sir Peter Blake che scrisse al Prada team (è nella prefazione del libro sulle gesta della Luna in quell’inizio millennio): «Ho ammirato la vostra sportività, la vostra tenacia e il vostro entusiasmo per la vita. Avete dato un’immagine molto positiva del vostro paese. I vostri connazionali saranno fieri di voi. Questa volta non avete vinto, ma di sicuro non avete perso. Perdi quando ti viene a mancare il coraggio per tornare. Non vincere fa parte del processo di apprendimento che porta al successo. Per la sfida del 2003, vi auguro grande fortuna. Perché è anche una questione di fortuna. Ma non sarà facile. Le cose belle non lo sono mai». Luna Rossa oggi torna per la 6° volta. Più determinata che mai. Prada America’s Cup World Series e Christmas Race. Le regate che si disputano da domani a sabato, non fanno parte del percorso dell’America’s Cup, ma sono la prima occasione per i tre Challenger, Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Team UK e American Magic, e il Defender Emirates Team New Zealand, di misurarsi in una vera regata.

Il primo match, la notte tra domani e giovedì, sarà proprio tra Luna Rossa e New Zealand. Seguiranno con formula round robin gli altri duelli con ciascuno che affronterà tutti gli altri due volte; 4 regate al giorno di circa 25 minuti. Domenica, la Christmas Race, sarà invece a eliminazione diretta e si esaurirà in una giornata con i primi due e il terzo e il quarto che si affronteranno nelle finali per il 1° e 4° posto.

OGGETTI VOLATI

Causa Covid sono saltati gli eventi 2020 in programma a Cagliari e Portsmouth, e gli AC 75, mezzi leggerissimi, supertecnologici che volano su foil fino a 50 nodi, non sono mai stati sperimentati in veri duelli. Tra l’altro per i kiwis questa sarà l’unica occasione per prendere le misure agli avversari perché le selezioni tra challenger di gennaio e febbraio, oggi Prada Cup, sono loro inibite. Competeranno tutti al massimo, o nasconderanno qualcosa per non fornire dati preziosi agli avversari ? L’interrogativo è sul tavolo. Diverse le barche e gran parte degli equipaggi, ma gli uomini di punta tra i challenger sono veterani. Su Luna Rossa dello skipper Max Sirena, i due timonieri sono Checco Bruni e James Spithill. Il mito olimpico del Finn Sir Ben Ainslie conduce Britannia del Royal Yacht Squadron. Dean Barker lo sconfitto kiwi di Auckland e San Francisco, e Terry Hutchinson, sono con American Magic del New York Yacht Club

COME SEGUIRE LE REGATE

RAI seguirà l’evento con Rai Play e Rai 2 in diretta dalle 2.50 alle 6 e replica su Raisport +HD dalle 8.15 alle 11.25. Direttore d’orchestra Giulio Guazzini che via Skype coinvolgerà esperti: da Edoardo Bianchi, a Ruggero Tita, mondiale della classe olimpica volante Nacra 17, a De Angelis e Pelaschier, ai protagonisti a Auckland nel dopo-regata.

