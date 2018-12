Coppa del mondo, uomini in pista a Bormio: a Natale tocca ai velocisti

Già domani pomeriggio, nel giorno di Natale, i velocisti di coppa del mondo raggiungeranno Bormio dove sulla pista Stelvio sono in programma la discesa venerdì 28 dicembre seguita, sabato 29, dal superG. Gli allenamenti ufficiali sono in programma mercoledì 26, giorno di Santo Stefano, e giovedì 27. La squadra azzurra schiera Christof Innnerhofer, Dominik Paris, Peter Fill, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Matteo Marsaglia e Werner Heel. L'ultimo posto disponibile se lo giocheranno in prova Federico Paini, Davide Cazzaniga e Alexander Prast. È' invece ancora Da definire la formazione per il supergigante, i cui otto posti a disposizione verranno decisi solamente dopo la discesa. L'Italia vanta nella storia della discesa sulla Stelvio i successi di Dominik Paris nel 2017 e 2012, mentre Christof Innerhofer si impose nel 2008. Il fondo della pista Stelvio è stato bagnato in queste ore e si presenta in condizioni ottimali. Intanto lo slalomista Manfred Moelgg ha annunciato che non parteciperà allo slalom parallelo in programma l'1 gennaio ad Oslo, prima gara del 2019, in quanto preferisce concentrarsi sulle successive gare tecniche.

