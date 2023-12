Alta Valtellina, perdersi tra le cime innevate. Adesso

Bormio Ski offre il più grande dislivello sciabile in Italia: impianti che portano oltre i 3.000 metri di quota e un dislivello di 1.800 metri. E quest'anno lancia due novità. La prima, il campo scuola di Bormio 2000 è completamente rinnovato. L'area ha una pendenza molto dolce, perfetta per l'apprendimento di sci e snowboard.

E poi, lo Snowpark è stato ampliato con la sciovia The Jungle. Posizionato in prossimità del ristoro Bei Laghetti, a 2.055 metri di quota, è diviso in due sezioni. La parte superiore è raggiungibile tramite la seggiovia Pian dei Larici e la parte inferiore anche dalla sciovia The Jungle.

Lo skipass comprensoriale Bormio Skipass include anche lo Skipass Santa Caterina e lo Skipass Cima Piazzi-San Colombano.

Santa Caterina (7 impianti e 35 km di piste) è un bianco paradiso immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio.

Bormio (14 impianti e 50 km di piste) è l'area più vasta e soleggiata ed è la località che ospiterà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Cima Piazzi-San Colombano (10 impianti e 25 km di piste) è la zona per la famiglia.

Le tre ski aree sono collegate tramite un servizio ski bus (gratuito per i possessori di skipass) che permette di raggiungere le stazioni sciistiche in tempi brevi.