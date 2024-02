Tiger Woods, malore durante un torneo a Los Angeles: le vertigini, poi le flebo. Ecco come sta

Solo uno spavento per Tiger Woods che ha dovuto dare forfait dal torneo organizzato al Riviera di Los Angeles. Lo statunitense, e i suoi tifosi, speravano di vedere qualcosa di diverso per il suo ritorno in un torneo Pga Tour. Il quarantottenne si è ritirato dal Genesis Invitational a causa della febbre che lo ha lasciato sul green per sole 24 buche. Al secondo giro del torneo, alla sesta tappa, il golfista si è fatto portare alla club house con un cart e lì è stato trattato con una flebo, sentendosi subito meglio.

Golf, birra a fiumi, risse e caos: 54 gli arresti ai Phoenix Open e 211 persone cacciate dall'evento

Le condizioni di Tiger Woods

A riportare lo stato di salute di Tiger Woods è stato Rob MacNamara, storico collaboratore del classe 1975: «Ha avuto un po’ di febbre ed è stato meglio durante il riscaldamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poi però, quando è sceso in campo e ha iniziato a camminare e a giocare, ha cominciato ad avere le vertigini. Non è stato un problema fisico, la sua schiena sta bene. I medici hanno detto che era disidratato. È stato curato con una sacca per flebo e sta molto meglio».