Mondiali nuoto a Doha: Paltrinieri salta a finale. Lamberti, Pilato e Bottazzo in semifinale

Appuntamento con la medaglia mancato per Gregorio Paltrinieri. Il campione italiano di nuovo ha raggiunto solo il nono tempo nei 1500 stile libero e per questo motivo non sarà in finale della competizione. Un risultato che ha deluso molto il nuotatore di Carpi, che a fine gara si è detto molto amareggiato: «Sono molto arrabbiato con me stesso perché queste cose non devo accadere. Per non spingere troppo mi sono ritrovato tra Tuncelli e Wiffen e sono rimasto fuori». Il tempo di 15'55"19 ha tagliato fuori il ventinovenne, che insieme a De Tullio non sarà nell'ultimo atto della manifestazione.

Pilato prima nei 50 rana

Nei 50 rana femminili è andata molto bene Benedetta Pilato, che ha toccato il muretto in 29"89. «Sono contenta – commenta alla Federnuoto Benedetta Pilato – Niente di eclatante ma va bene così». Nella stessa disciplina, Anita Bottazzo ha concluso la gara con il 12° tempo e ha conquistato il pass per la semifinale: «Speravo di arrivarci meglio».

Lamberti passa col settimo crono

Grande carattere per Michele Lamberti, ventitreenne di Brescia, che dopo aver mancato la finale dei 100 dorso strappa il pass per il prossimo turno con il settimo tempo della gara. «Questa volta sono abbastanza soddisfatto di come mi sono espresso al mattino -commenta Michele Lamberti – Sotto 25" è sempre una buona prestazione, oggi pomeriggio vediamo».