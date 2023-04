Tour of The Alps, Tao Geoghegan Hart vince la prima tappa in Austria

Il vincitore del Giro d'Italia 2020, il britannico Tao Geoghegan Hart, segnalato fra i favoriti della prima frazione del Tour of the Alps 2023 da Rattenberg ad Alpbach per 127,5 km, ha mantenuto le attese, riuscendo ad avere la meglio solo negli ultimi metri di una tappa tiratissima, e nella quale molti degli atleti più attesi hanno già dato prova delle loro intenzioni. Solo negli ultimi metri, tutti in impennata verso il traguardo di Alpbach, Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) è riuscito a rinvenire e superare Hugh Carthy (EF Education-Easypost), che ha cercato il colpo di mano ma non ha potuto nulla contro la brillantezza del britannico e di Felix Gall (AG2R-Citroën), beniamino del pubblico di casa. Dietro di loro si è mostrato in buona condizione anche Ivan Ramiro Sosa (Team Movistar) e Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) a completare una top-five che annuncia il livello della sfida da attendersi per l’intera settimana di gara. Oggi seconda tappa, con l'ingresso in Italia e arrivo sull'altopiano del Renon, sopra Bolzano.

TOUR OF THE ALPS - LE TAPPE

18/04 tappa 2: Reith im Alpbachtal - Ritten 165.2 km

19/04 tappa 3: Ritten - Brentonico San Valentino 162.5 km

20/04 tappa 4: Rovereto - Predazzo 152.9 km

21/04 tappa 5: Cavalese - Brunico 144.5 km.